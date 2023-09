Hiobsbotschaft für Leipzig! Orban fällt lange aus

Der Klub teilte am Dienstag mit, dass sich der Abwehrchef bei der ungarischen Nationalmannschaft eine Verletzung am rechten Knie zugezogen habe. Die genaue Diagnose wurde nicht genannt. Die Rede war von einer Pause von circa zehn Wochen. Orban war beim Testspiel Ungarns gegen Tschechien (1:1) am Sonntag nach 60 Minuten ausgewechselt worden.