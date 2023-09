K.o. nach 27 Sekunden: „In Depressionen verfallen“

Nun kehrt er im Hotel InterContinental an seinen Schicksalsort zurück. Gegner wird der in Deutschland lebende Chinese Seiran Engel sein. Mit seinen 30 Jahren hat er 21 Profikämpfe (5 Siege, davon zwei per K.o., 14 Niederlagen, zwei Unentschieden) in den Fäusten. Für Odabai hingegen wird es der achte Kampf (sechs Siege, drei per K.o., eine Niederlage) auf diesem Niveau. Dank Mentalcoaching ist das Vergangene zwar abgehakt, Vorsicht ist dennoch geboten, auch weil Engel ein wenig an Yuri Zanoli, den Odabai-Bezwinger vom Dezember, erinnert. „Er liegt mir nicht, aber ich bin zuversichtlich, im Boxen kann immer etwas passieren. Ich habe ja schon so meine Erfahrungen mit Schwingern. Aber vom Stil her ist er nicht vergleichbar mit dem Italiener, weil der gleich von Anfang an Druck gemacht hat und sich drauf eingestellt hat, dass ich ein langsamer Starter bin“, verspricht er seinen Fans einen „geilen Kampf“.