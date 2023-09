Vollverschleierung in Schulen in Ägypten verboten

In Ägypten ist in staatlichen und privaten Schulen die Vollverschleierung verboten worden, was zu heftigen Diskussionen in dem bevölkerungsreichsten arabischen Land geführt hat. Das neue Dekret zu Schuluniformen, das insbesondere den Gesichtsschleier verbietet, war am Montag im staatlichen Blatt Akbar Al-Jum veröffentlicht worden. Das Tragen des Kopftuchs wird als „freiwillig“ eingestuft - ohne Druck von wem auch immer.