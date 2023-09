„Laimer ergeht es bei Bayern wie Sabitzer“

„Beide haben nicht gut daran getan, zu Bayern München zu wechseln“, erklärt Sportjournalist und KI-Experte Maik Nöcker in der ServusTV-Sendung „Sport und Talk aus dem Hangar-7“, in der das Thema KI im Fußball heiß diskutiert wurde. „Für Sabitzer ist die Prognose so, dass er vielleicht zwei, drei Jahre auf dem Niveau spielen kann, sich vielleicht auch noch ein wenig steigern kann. Bei Laimer ist man hingegen etwas skeptisch, was die zukünftigen Einsatzzeiten bei Bayern München angeht. Ich befürchte, er wird ein ähnliches Schicksal, wie Sabitzer erfahren.“