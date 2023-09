Terror-Gefahr! ÖFB-Stars haben „mulmiges Gefühl“

Polizeieskorte

Vier szenekundige Beamte werden mit der Mannschaft am Montag nach Stockholm fliegen. Sie fungieren als Bindeglied vor Ort und werden in den Polizeieinsatz rund um die Partie eingegliedert. Am Spieltag gibt es auf dem Weg vom Hotel ins Stadion und wieder retour eine Polizeieskorte für David Alaba und Co.. Zudem fragte der ÖFB auch um eine Eskorte für die Fahrten am Tag vor dem Spiel an, hier gab es bis Freitagmittag noch keine Bestätigung.