Terror-Alarm! „Würde keine Zielscheibe abgeben“

Denn in Schweden wurde die Terrorwarnung von Stufe 3 auf 4 (von 5) erhöht. Weil im Juni ein Gericht Koran-Verbrennungen im Land zwar nicht guthieß, aber aufgrund von „Meinungs- und Religionsfreiheit“ auch nicht verurteilte. Was in vielen Ländern zu gewalttätigen Protesten vor den schwedischen Botschaften führte, Angst vor islamistischen Rache-Anschlägen in Schweden umgeht. Und am Montag fliegen Alaba und Co. ein, um sich das EURO-Ticket zu holen.