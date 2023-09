Der schönste Ausblick auf den „schönsten Platz“

Auf dem türkisblauen Wasser glitzern die Strahlen der spätsommerlichen Morgensonne. Mächtig erheben sich Felsen aus dem Blau des Sees, das mit dem wolkenlosen Himmel zu konkurrieren scheint. Die Morgenstunden am Lünersee haben durchaus etwas Magisches. Der Stausee ist der größte See Vorarlbergs, seine Wassertiefe beträgt bei Vollstau bis zu 139 Meter. Das Gewässer liegt auf 1970 Meter Höhe und ist eingebettet in eine beeindruckende Berglandschaft. 2019 wurde der Lünersee zum „schönsten Platz“ Österreichs gekürt. Das und seine einmalige Lage machen ihn über die Landesgrenzen hinaus zu einem bekannten Ausflugsziel. Leider ist das Gebiet zur Hochsaison an manchen Tagen daher regelrecht überlaufen. Doch zu Randzeiten und wenn der Sommer langsam in den Herbst übergeht, ist es nach wie vor möglich, ein paar stille Stunden in dieser beeindruckenden Naturkulisse zu verbringen.