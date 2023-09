So wandeln Sie Ihren Zorn in Lebenskraft um

Können Sie sich noch erinnern, was als Kind wichtig war? Genau, brav sein, leise sein, sich benehmen. Und wenn Sie wütend waren und einfach einmal richtig laut schreien wollten? Richtig, dann umso mehr. Zumindest beim Großteil von uns ist das wohl so gelaufen. Was wir so schon von klein auf gelernt haben? Ja: Gefühle ausleben ist nicht gewollt, schon gar nicht unsere Wut.