NFL-Überraschung! Mahomes verliert zum Auftakt

Mit acht Siegen in den letzten zehn Partien der vergangenen Saison hatten die Lions für große Euphorie gesorgt und sich damit so interessant gemacht, dass die NFL das jahrzehntelang notorisch schwache Team bei der prestigeträchtigen Saisoneröffnung dabeihaben wollte. Wie ernst die Lions es meinten, nicht nur zum Händeschütteln nach Kansas City gereist zu sein, zeigte sich im ersten Viertel beim Stand von 0:0: Statt beim vierten Versuch tief in der eigenen Hälfte wie üblich den Ball weit in Richtung der Chiefs zu kicken, taten die Lions nur so, überraschten den Gastgeber und hielt den Angriff am Leben. Das Ergebnis wenige Minuten später: St. Browns Touchdown.