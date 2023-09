Musk über Gates: „Ein Ar***loch durch und durch“

Seinem Biografen sagte Musk nun: „Wie kann man behaupten, dass einem der Kampf gegen den Klimawandel am Herzen liegt, und dann aktiv die Gesamtinvestition in das Unternehmen schmälern, das am meisten dafür tut?“ Das sei reine Scheinheiligkeit. Nach einem Gespräch mit Gates schrieb Musk an Isaacson: „Ich bin inzwischen überzeugt davon, dass er vollkommen unzurechnungsfähig ist (und außerdem ein Arschloch durch und durch). Ich wollte ihn wirklich mögen (seufz).“