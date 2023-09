„Nicht immer einfach - jetzt ernte ich Lorbeeren!“

„Ich hätte den Elfer nicht gegeben“

Im Leben verläuft nicht immer alles nach Plan: Beim bitteren Aus in der Conference-League-Quali gegen Serie-A-Klub Fiorentina vor rund einer Woche avancierte der 1,91-Meter-Mann zum großen Pechvogel. Im Strafraum sprang dem Rapidler der Ball an die Hand - zumindest aus der Sicht des Schiedsrichters. So gab’s Elfmeter in Minute 90, Fiorentina jubelte und der Bundesligist schied aus. Ein umstrittener Pfiff, der Rapid Millionen kostete. „Der Spieler hat mich aus kurzer Distanz ‚angelupft‘, damit habe ich nicht gerechnet. Die Bewegung ging zwar zum Ball, aber der Ball berührte mich an der Schulter. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ich meine Körperfläche dadurch verbreitere“, erinnert sich Sattlberger an die Szene. Nachsatz: „Ich hätte als Schiedsrichter den Elfmeter nicht gegeben.“ Ein bitterer, höchst unglücklicher Moment - doch diesen hat der gebürtige Wiener längst abgehakt. „Das gehört im Fußball dazu, daraus lernt man“, blickt er bereits nach vorne.