Ab 20 Uhr LIVE: Rapid-Sensation gegen Fiorentina?

Das Hinspiel gewonnen, der Aufstieg aber noch in weiter Ferne: Auf Rapid wartet am Donnerstag (20.00 Uhr/live sportkrone.at) im Play-off-Rückspiel der Conference League bei Fiorentina eine Riesenaufgabe. Der harterkämpfte 1:0-Erfolg vergangene Woche hat an der Ausgangslage nicht viel verändert, die Wiener sind weiterhin klar in der Außenseiterrolle. Wenig Mut macht der Blick in die Vergangenheit. Rapid konnte im Fußball-Europacup in Italien bei zwölf Anläufen nie gewinnen. Mit unserem LIVE-Ticker sind Sie HIER mit dabei!