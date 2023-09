Traumherbst! Ein Höhepunkt jagt den nächsten

Eine positive Stimmung, die Fans im Fußball-Fieber. Österreich will in Linz gegen die Republik Moldau Selbstvertrauen für das Restprogramm in der EM-Qualifikation tanken, im Europacup warten Klubs mit Weltformat. Ein Höhepunkt jagt den nächsten, Superstars sind im Anflug auf unsere Heimat. Der Hit am nächsten Dienstag in Schweden eröffnet unseren Traumherbst, danach geht es Schlag auf Schlag: