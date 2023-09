„Die Probleme der Österreicher hätten wir gerne“

Ernüchterung hat sich bei den Fans der deutschen Fußball-Nationalmannschaft breit gemacht. Neun Monate hat die DFB-Elf noch Zeit, um vor der Heim-EM (14. Juni - 14. Juli 2024) so etwas wie eine Euphorie zu entfachen. In den Testspielen gegen Japan am 9. September in Wolfsburg und gegen Frankreich am 12. September in Dortmund sollen erste Schritte zur Rehabilitierung gelingen. TV-Experte Didi Hamann fand nun erneut deutliche Worte.