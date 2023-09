Thiem in Salzburg: „Ganzer Körper wird gecheckt“

Er weile gerade in Salzburg, lässt Thiem via Facebook-Story seine Fans und die Öffentlichkeit wissen. Zunächst bedankt er sich darin für die zahlreichen Geburtstagswünsche - der Niederösterreicher feierte am Sonntag seinen 30er - und „dann habe ich gleich ein kleines Update für euch“, sagt er. Der Körper werde medizinisch komplett durchgecheckt. „Ich warte auf die Ergebnisse und lasse euch wissen, was herausgekommen ist.“