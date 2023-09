Fühlen Sie sich in den Öffis noch sicher?

In den vergangenen Tagen musste die Krone bereits über zahlreiche Vorfälle in den öffentlichen Verkehrsmitteln berichten. Während in Deutschland mutwillig manipulierte Steckdosen bereits zu zahlreichen Verletzungen geführt haben, wurde am Wiener Hauptbahnhof eine 16-Jährige vergangenen Abend von einem schwer alkoholisierten Mann mit einem Messer bedroht. Fühlen Sie sich in den heimischen Öffis noch sicher? Welche Maßnahmen könnten das Sicherheitsgefühl in den öffentlichen Verkehrsmitteln wieder verbessern? Wir freuen uns auf Ihre Eindrücke und Vorschläge in den Kommentaren!