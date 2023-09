Rapids letzter Coup liegt 2956 Tage zurück

Offensiv bleibt Grün-Weiß weiter massiv von Guido Burgstaller abhängig, das weiß auch der Trainer: „Burgi ist definitiv nicht zu ersetzen. Ein extrem wichtiger Spieler, der uns sehr viel gibt“, sagt Zoki Barisic vor dem heutigen Auftritt in Salzburg, in dem er wohl weiterhin auf seinen Top-Torjäger verzichten muss. Dass das Aus in Florenz negativ nachwirkt, glaubt der Coach nicht, „im Gegenteil, sie haben es auch am Donnerstag richtig gut gemacht.“