Schule daheim: Was halten Sie von Hausunterricht?

Einer Mutter droht der Freiheitsentzug, weil sie ihr Kind zu Hause unterrichtet hat. Hausunterricht ist zwar rechtlich erlaubt, jedoch nur, wenn er den gleichen Umfang wie in der Schule umfasst. In Australien und anderen Ländern ist der Unterricht zu Hause eine gängige und oft notwendige Option. Große Distanzen machen den täglichen Gang zur Schule schließlich unmöglich. Was halten Sie von Hausunterricht? Soll diese Option auch in Österreich gängiger werden? Kann ein Kind zu Hause das Gleiche lernen, wie in der Schule? Oder muss der Schulstoff neu angepasst werden, um den Unterricht zu Hause möglich zu machen? Würden Sie Hausunterricht für Ihre Kinder in Erwägung ziehen? Was sehen Sie als Vor- und Nachteile? Wir freuen uns auf Ihre Ansichten!