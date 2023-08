Zverev mit Mühe, Sinner souverän weiter

Der als Nummer 6 gesetzte Italiener Jannik Sinner und die Nummer zwei der Frauen aus Belarus, Aryna Sabalenka, sind am Donnerstag mühelos in die dritte Runde der US Open eingezogen. Sinner ließ seinem Landsmann Lorenzo Sonego beim 6:4,6:2,6:4 in 2:05 Stunden keine Chance. Auch Sabalenka hatte gegen die Britin Jodie Burrage beim 6:3,6:2 einen kurzen Arbeitstag.