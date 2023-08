Struber: „Mit Inter wartet ein großes Brett“

„Inter ein großes Brett“

Aber Struber weiß auch: „Benfica hat ja mit Roger Schmidt einen Trainer, der in Salzburg schon Großes geleistet hat und der einen sehr besonderen Style mit seinen Mannschaften entwickelt. Mit Inter wartet ebenfalls ein großes Brett auf uns, eine Mannschaft mit viel Erfahrung und viel taktischem Know-how. Wir haben sie erst vor Kurzem bei uns gehabt. Da haben wir aber auch gesehen, dass wir schon unsere Duftmarke setzen können, wenn wir an unsere Grenzen gehen. Und mit Real Sociedad treffen wir auf eine Mannschaft aus dem vierten Topf, die einen Marktwert von mehr als 400 Millionen Euro hat und ebenfalls über einiges an Erfahrung und Cleverness verfügt. Das Schöne daran ist, dass da drei Teams auf uns zukommen, gegen die sich unsere ganz junge Mannschaft super weiterentwickeln kann und gegen die wir unseren typischen Style auf den Platz bringen und durchaus überraschen wollen.“