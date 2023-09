Ein Gipfel für Jung und Alt über der Wildschönau

In der Kurve der Hauptstraße nach bzw. südwestlich des Kellerwirts folgen wir der Bezeichnung „Achentalalm, Kragenjoch“. Man spaziert zunächst zwischen den Häusern hinauf, ehe die Route als Steig in die Wiesen führt. Es geht bald im Wald aufwärts („Borstadl über Weg der Lieder“). Die Route führt uns dann in eine wundervolle Wiese zu dem prächtigen Hof.