Sammer: „Wir sind Weltmeister im Ausredensuchen“

Ergebniskrise

Die deutsche Männer-Nationalmannschaft steckt derzeit in einer Ergebniskrise. Das Team von Trainer Hanis Flick flog bei den Weltmeisterschaften 2018 und 2022 schon nach der Vorrunde raus. Die Frauen-Nationalmannschaft war bei der WM in Australien und Neuseeland kürzlich ebenfalls in der Gruppenphase gescheitert. Auch die DFB-Junioren kamen bei der U21-Europameisterschaft nicht über diese hinaus.