Harter Schlag für ÖLV-Staffel: Gogl-Walli erkrankt

In Zürich wollte das ÖLV-Quartett versuchen, den heuer in Chorzów mit Karin Strametz, Gogl-Walli, Isabel Posch und Leni Lindner erzielten Rekord von 44,18 zu verbessern. Das wird ohne Gogl-Walli sicher schwer, zumal Trainer Philipp Unfried noch gar nicht sagen konnte, in welcher Besetzung die Staffel in Zürich überhaupt läuft. Gogl-Walli, die bei der WM in Budapest mit 51,00 Sekunden das 400-m-Semifinale erreicht hatte und gesamt großartige 18. geworden war, hätte sogar auch eine Chance gehabt, beim größten Meeting der Welt über 400 m im Vorprogramm laufen zu können. Das ist jetzt leider hinfällig …