FPÖ mit Verspätung gegen Flüchtlinge in Goldegg

Partei nun geschlossen gegen Asylheime in Salzburg

Marlene Svazek, Landesparteiobfrau der FPÖ, stellte nach dem „Krone“-Bericht klar, dass die Freiheitlichen in Salzburg weder in Goldegg noch anderswo ein Flüchtlingsheim brauchen. Svazek vermeldete per Aussendung auch, dass im Pongau wohl ein Männerquartier geplant sei. Nur: Ob in Goldegg junge Männer aus Syrien, Afghanistan oder Pakistan unterkommen oder vor dem Krieg geflüchtete Familien aus der Ukraine, das ist noch völlig unklar.