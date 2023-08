Neues Kompakt-SUV Kia EV5 hat kreative Vordersitze

Im Frühjahr hat Kia das kompakte Elektro-SUV EV5 zunächst als Studie vorgestellt. Nun wurde in China die Serienversion präsentiert, die wie ein geschrumpfter EV9 aussieht. Wie beim großen Vorbild bietet der Fünftürer im Format eines Sportage ein kantiges Design, in die Türen eingelassene Griffe und markante LED-Lichtstreifen in Front und Heck.