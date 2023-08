„Verkrampft, stockend“: Tuchel-Kritik trotz Sieg

Erst sein Wechsel von Tottenham Hotspur in die deutsche Bundesliga, dann auch noch zum vierten Mal Vaterfreuden. Kane freut sich, wenn seine Familie in den kommenden Wochen aus London nach München ins gemeinsame Haus umzieht. „Es wird toll, mit ihnen hier zu sein“, erklärte er. Mittelfeldspieler Leon Goretzka lobte den neuen Star. „Er ist ein Weltklassefußballer, ein großartiger Typ.“ Seine „Aura“ merke man gleich in der Kabine.