Lindsey Vonn: Emotionale Botschaft an tote Mutter

„Du bist frei und glücklich“

Die US-Amerikanerin versuche, sich zu beruhigen, „indem ich weiß, dass du nicht mehr leidest. Du bist frei und glücklich, immer da, immer wachsam, immer lächelnd. Ich werde versuchen, diesen Tag nicht zu hassen. Stattdessen wird er mich immer an den schönen Ort erinnern, an dem du jetzt bist.“ Worte, die für Gänsehaut sorgen. Vonns Schlusssatz in ihrem emotionalen Brief an ihre Mutter: „Ich liebe dich, Mama.“