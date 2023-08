Noah Lyles macht das Triple perfekt!

In Budapest hatte er erstmals auch den Titel über 100 m in 9,83 geholt, damit ebnete er seinen Weg zum Triple. Über 200 m, seiner Paradestrecke, flog er in 19,52 Sekunden zu Gold. Schließlich folgte der Staffelsieg vor Italien. Schon wenige Meter vor dem Ziel genoss er diesen Triumph, streckte drei Finger als Zeichen für das Triple in die Höhe.