0,01 Punkte Vorsprung! Österreich holt Gold

Österreich hat sich am Samstag bei der Weltmeisterschaft in Baku in der nicht olympischen Disziplin 300 m Standardgewehr im Teambewerb den Weltmeistertitel gesichert. Das Trio um Bernhard Pickl, Patrick Diem und Andreas Thum setzte sich mit einem Vorsprung von 0,01 Punkte hauchdünn vor der Schweiz durch.