Olympiasieger Tom Courtney mit 90 Jahren gestorben

Die Leichtathletik-Welt trauert um Tom Courtney. Der ehemalige Läufer verstarb am Dienstag wenige Tage nach seinem 90. Geburtstag in einer Einrichtung für betreutes Wohnen in Naples, Florida. Seine Karriere hatte der US-Amerikaner mit zwei Goldmedaillen bei Olympischen Spielen in Melbourne 1956 krönen können.