Wohnanhänger prallte gegen Tunnelwand

Stundenlange Sperre

Der Unfall führte zu einem Totalschaden am Pkw und erheblichem Sachschaden am Wohnanhänger. Aufgrund der Aufräum- und Bergungsarbeiten musste der Tauerntunnel in Fahrtrichtung Salzburg bis 03.17 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt bleiben. Die Feuerwehren von Flachau und Zederhaus waren im Einsatz, um die Unfallstelle zu sichern und den Verkehr wieder reibungslos fließen zu lassen.