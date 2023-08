Straka startet gut in Tour Championship in Atlanta

Der Wiener schrieb im Finale des FedEx-Cups in der 1. Runde eine 66 an und blieb damit vier unter Par. Straka, der die Qualifikation für das elitäre 30er-Feld zum 2. Mal in seiner Karriere geschafft hatte, startet in Atlanta als 1. Teilnehmer ins mit 75 Millionen Dollar dotierte Turnier. Vor einem Jahr war er auf dem Par-70-Kurs im East Lake GC Siebenter geworden.