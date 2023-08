China zu stark: Aufstieg für Eishockey-Damen dahin

Den ersten Gegentreffer im Duell mit China fingen sich die zunächst spielbestimmenden Österreicherinnen im zweiten Drittel (35.) nach der ersten Strafe der Partie in Unterzahl ein. Danach hatte man gegen den mit einigen Nordamerika-Importen verstärkten Gegner alle Hände voll zu tun, nicht höher in Rückstand zu geraten. Das nach druckvollem Schlussdrittel der Gastgeberinnen verdiente 0:2 brachte ein Empty-Net-Treffer in der Schlussphase.