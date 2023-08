US-Rennfahrerin stirbt bei Horror-Crash

Ihr letztes Rennen hatte die 24-Jährige am 11. August für ihren Rennstall Rony Stewart Racing absolviert, demnächst stand die Hochzeit mit ihrem Verlobten an. „Ashlea hatte eine ansteckende Persönlichkeit und konnte jeden Raum erhellen. Sie war eine großartige Rennfahrerin, die in einen Verkehrsunfall verwickelt war und ihr Leben verlor“, schrieb Rennstall-Boss Tony Stewart auf X.