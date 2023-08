Ein nasses Abenteuer auf zwei Brettern

Training in Amerika

Die neue Saison wird sie im kommenden Jahr in Florida (US) bei ihrem Trainer Franz Oberleitner einleiten. Ende März nimmt sie als einzige Europäerin ihrer Altersklasse beim US Masters teil. Ob ein Umzug nach Amerika in Zukunft denkbar ist? „Es ist definitiv eine Möglichkeit für mich. Man bekommt gute Stipendien, weil es ein Collegesport ist. Aber ich bin mir noch unsicher“, sagt Berner. Christoph Kolland