Nur Siebenter - Weißhaidinger verpasste Medaille

Der Plan war klar. Lukas wollte es ruhig angehen, sich dann steigern, wie schon in der Qualifikation. Dem Österreicher wurde die Startnummer eins zugelost, er musste also den anderen vorlegen. Der erste sollte ein Sicherheitswurf sein, der Diskus flog 63,57 Meter weit. Titelverteidiger Kristjan Ceh freilich legte keine solche Zurückhaltung an den Tag. Der Slowene ließ gleich im ersten Wurf einen Hammer los - 68,31 Meter! Das Rennen im Ring war eröffnet.