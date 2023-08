„Linz ist eine der musikalischsten Städte“

Am Tag 2 des Linzer „Krone“-Fests war die Stimmung einfach grandios. „Wir 4“ und Austro Pop-Star Wolfgang Ambros sorgten mit „I Am From Austria“ für Gänsehautstimmung im Publikum. Darauf folgten ESC-Gewinnerin Conchita Wurst und das französische DJ-Duo „Ofenbach“.