Polizist schießt nach Spiel auf Gladbachs Fan-Bus

Am Rande des Fußballspiels zwischen dem FC Augsburg und Borussia Mönchengladbach (4:4) in der deutschen Bundesliga hat ein Polizeibeamter mit einer Dienstwaffe ersten Erkenntnissen zufolge unbeabsichtigten Schuss abgegeben. Das gab das Polizeipräsidium Schwaben Nord am späten Samstagabend in einer Pressemitteilung bekannt.