Sepp Straka bei Championship zurückgefallen

Nach einer 71er-Runde zum Auftakt ließ er am Freitag auf dem Par-70-Kurs in Olympia Fields eine 74 folgen. Der 30-Jährige fiel damit auf Platz 46 zurück. Beim zweiten Play-off-Turnier im FedExCup sind nur die Top 50 des entsprechenden Rankings vertreten, beim Finale in Atlanta werden es nur noch 30 sein. Straka war als 24. in die BMW Championship gestartet.