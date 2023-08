Von Batistuta bis zu WM-Held - das erwartet Rapid

„Dass wir die Welt in zwei Monaten nicht neu erfinden würden, war klar. Unser Weg ist lang. Und dennoch war dieser Sieg in unserer Phase extrem wichtig, vor allem die Art und Weise“, tat Rapids 5:0 in Debrecen auch Geschäftsführer Steffen Hofmann gut. In seiner Rolle als Big Boss muss er seine Worte vorsichtiger wählen, als Kapitän hat er große Europacup-Abende noch euphorischer ausgekostet. Etwa die Aufstiege gegen Aston Villa, die 3:2-Sensation bei Ajax Amsterdam und das Pulverfass-Duell gegen PAOK Saloniki.