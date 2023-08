Autozulieferer Leoni gehört nun KTM-Chef Pierer

Autozulieferer Leoni war mit Beginn des Ukraine-Krieges gewissermaßen das Gesicht der Lieferprobleme in der Autoindustrie, weil der Hersteller in dem von Russland überfallenen Land keine Kabelbäume mehr produzieren konnte. Nun wurde das in weiterer Folge in Turbulenzen geratene Unternehmen von KTM-Chef Stefan Pierer übernommen.