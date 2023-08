Stillen bei Diabetes ist gesund für Mama und Baby

Die Milchproduktion regt die Freigabe von Serotonin (Botenstoff im Nervensystem) an, was ebenfalls Insulinproduktion anstößt. So zeigte sich, dass Mütter mit Diabetes, die ihre Babys stillen, niedrigere Blutzuckerkonzentrationen im Blut als Nichtstillende aufwiesen. Weiters verbraucht Stillen Energie und fördert das Erreichen des Normalgewichts.