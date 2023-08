Wie es Putins Propaganda ins ORF-Programm schaffte

Anfang der Woche berichtete Wehrschütz, die Stimme des ORF in Kiew, über ein zentrales Thema: Korruption in Kriegszeiten. Der publizistische Veteran griff in seinem „ZiB 1“-Beitrag die Entlassungswelle in regionalen Wehrersatzämtern auf. Präsident Wolodymyr Selenskyj zufolge wurden sämtliche Regionalchefs entlassen.