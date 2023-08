„Hatte Sex mit sieben NBA-Stars in einer Nacht“

Aliza Jane ist 25, kommt aus Las Vegas, ist ein gut verdienendes Model und hat offenbar schon sehr viel erlebt! Denn in einem Podcast verriet sie, dass sie in einer Nacht mit sieben Spielern der Phoenix Suns geschlafen haben soll - und dabei sogar ein Kind entstanden sei. Welcher NBA-Star der Vater der kleinen Tochter ist, will oder kann sie aber nicht sagen.