Tirol: Arbeiter bei Sturz von Dach schwer verletzt

Dachrinne gab nach

„Der Mann konnte sich noch kurz an der Dachrinne festhalten, diese gab jedoch nach.“ Folglich stürzte der Arbeiter rund sechs Meter in die Tiefe und schlug auf dem Asphalt auf. Dabei zog er sich schwere Verletzungen an seinen Beinen zu. Die Rettung brachte den 34-Jährigen in das Krankenhaus Reutte.