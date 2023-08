In der Kabine! Kamera sorgt für Wirbel

Im Nachgang scheint alles aber nicht mehr ganz so normal rund um diese Partie. Denn die Hartberger fühlten sich nach eigenen Angaben in der Kabine der Ilzer „beobachtet“! Von einer Kamera, die das Innere der Kabine zeigt, ist die Rede. Ansprachen seien zu hören gewesen. Hartbergs Kicker entfernten das Gerät, nahmen es zur Prüfung mit nach Hause. Und meldeten sich alsbald beim Fußballverband, da man ungefragt, natürlich auch beim Umziehen, gefilmt worden sei. „Ein Verfahren wird eingeleitet.“ Mehr will Hartberg-Sportchef Robert Dittrich zum aktuellen Stand nicht sagen. Am Donnerstag soll die heikle Causa verhandelt werden.