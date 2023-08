Betrunkener demolierte Glastüre in Bankfiliale

Ein Fest in der Umgebung hatte für eine Bankfiliale in Rastenfeld gleich in doppelter Sicht ein unangenehmes Nachspiel. Zunächst wollte dort ein sichtlich Betrunkener Bargeld abheben. Beim Zücken seiner Karte fiel ihm selbige aber aus der Hand. Dabei rutschte diese genau unter den Türschlitz in die Büroräume.