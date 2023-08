Sturz aus Sessellift: Deutscher schwer verletzt

Ein deutscher Urlauber ist am Freitag bei einem Sessellift-Unglück in Andelsbuch in Vorarlberg schwer verletzt worden: Ein Sessel kam auf dem Tragseil ins Rutschen und kollidierte mit dem darunter fahrenden Sessel, woraufhin der 65-Jährige unter dem Sicherheitsbügel durchrutschte und schließlich abstürzte. Er wurde schwer verletzt von einem Notarzthubschrauber geborgen. Zwei weitere Fahrgäste wurden leicht verletzt, teilte die Polizei mit.