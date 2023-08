Immer mehr Angestellte nutzen ChatGPT in Arbeit

Immer mehr Angestellte nutzen den populären Chatbot ChatGPT in ihrer täglichen Arbeit. Mehr als ein Viertel greift im Arbeitsalltag regelmäßig auf die künstliche Intelligenz (KI) zurück, wie eine am Freitag veröffentlichte Online-Umfrage von Reuters/Ipsos unter 2625 Personen in den USA hervorgeht. Dabei erlaubt lediglich ein Fünftel der Unternehmen explizit den Gebrauch solcher externen Tools.