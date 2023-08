Kann (und will) man „das Normale“ messen?

„Mit Worten lässt sich trefflich streiten, mit Worten ein System bereiten, an Worte lässt sich trefflich glauben, von einem Wort lässt sich kein Iota rauben.“ So heißt es im ersten Teil des „Faust“ in der zweiten Studierzimmer-Szene. Die Sätze sind an einen Schüler gerichtet, der neu beim Doktor Faust eingetroffen ist und um Tipps fürs Studium bittet. Der Mann im Talar, den er für Faust hält, empfiehlt ihm ganz allgemein, sich an die Worte zu halten. Die sind nämlich leicht verfügbar (im Gegensatz zu Begriffen) und sehr nützlich im Diskurs. Bezeichnenderweise ist der Tippgeber aber nicht Faust, sondern Mephisto, der Teufel also.